«Тампа» может обменять Жанно, чтобы получить пространство для контракта Стэмкоса. «Лайтнинг» отдали 5 драфт-пиков за форварда

Об этом в подкасте 32 Thoughts сообщил журналист Эллиотт Фридман. Инсайдер рассказал, что нападающий оказался в списке хоккеистов, которые подлежат обмену, а это значит, что «Лайтнинг» рассматривают варианты для возможной сделки.
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