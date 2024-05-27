«Тампа» может обменять Жанно, чтобы получить пространство для контракта Стэмкоса. «Лайтнинг» отдали 5 драфт-пиков за форварда

Об этом в подкасте 32 Thoughts сообщил журналист Эллиотт Фридман. Инсайдер рассказал, что нападающий оказался в списке хоккеистов, которые подлежат обмену, а это значит, что «Лайтнинг» рассматривают варианты для возможной сделки.