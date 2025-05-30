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Зеленскому это не понравится: США готовы заключиться сделку по НАТО. Келлог признал опасения России

Зеленскому это не понравится: США готовы заключиться сделку по НАТО. Келлог признал опасения России

Келлог признал обоснованными опасения России по поводу расширения НАТО на восток.Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC заявил, что обеспокоенность России расширением НАТО закономерна, но вступление Украины в военный альянс не стоит на повестке дня.

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