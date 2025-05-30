Зеленскому это не понравится: США готовы заключиться сделку по НАТО. Келлог признал опасения России

Келлог признал обоснованными опасения России по поводу расширения НАТО на восток.Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC заявил, что обеспокоенность России расширением НАТО закономерна, но вступление Украины в военный альянс не стоит на повестке дня.