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Комитет Палаты представителей США одобрил законопроект о санкциях против МУС

Комитет Палаты представителей США одобрил законопроект о санкциях против МУС

Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрил законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за проведение им разбирательств в отношении Вашингтона и его союзников.

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