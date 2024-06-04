Комитет Палаты представителей США одобрил законопроект о санкциях против МУС

Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрил законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за проведение им разбирательств в отношении Вашингтона и его союзников.
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