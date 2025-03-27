В Государственной Думе прошел ежегодный отчёт Правительства РФ

Его представил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В заседании участвовали председатели законодательных органов субъектов РФ, представители профсоюзов, общественных объединений, вузовского и экспертного сообществ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии