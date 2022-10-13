Поражение французской армии во втором сражении под Полоцком

В сентябре 1812 года русские войска под командованием Витгенштейна располагались в районе Полоцка и сковывали 2-й и 6-й корпуса Великой армии под началом Сен-Сира (Удино был ранен в первом сражении за Полоцк).
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