Русь Несгибаемая Спустя несколько лет после начала специальной военной операции картина массового исхода знаменитостей из России заметно изменилась.
Возвращение по расписанию: кто из уехавших звёзд вернулся в Россию
Комментарии
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Надежда
Очень даже понятно кому... латентным ждунам во властных структурах. Вот они-то и дают методички, по которым бегунки просачиваются обратно в страну и снова припадают к кормушке...
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1 м.
ТА
Татьяна Антонова
Светлаков уже "засветился" в рекламе, значит, уже здесь
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1 м.
Надежда
От этой мерзкой рожи🤢
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1 м.
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