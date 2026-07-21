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Возвращение по расписанию: кто из уехавших звёзд вернулся в Россию

Возвращение по расписанию: кто из уехавших звёзд вернулся в Россию

Русь Несгибаемая Спустя несколько лет после начала специальной военной операции картина массового исхода знаменитостей из России заметно изменилась.

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Комментарии
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Надежда
Очень даже понятно кому... латентным ждунам во властных структурах. Вот они-то и дают методички, по которым бегунки просачиваются обратно в страну и снова припадают к кормушке...
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1 м.
ТА
Татьяна Антонова
Светлаков уже &quot;засветился&quot; в рекламе, значит, уже здесь
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1 м.
Надежда
От этой мерзкой рожи🤢
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1 м.