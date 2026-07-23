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Телеканал RTVI

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Депутат Тарбаев назвал вызовом низкий турпоток иностранцев в Россию

Депутат Тарбаев назвал вызовом низкий турпоток иностранцев в Россию

Замедление роста в сфере внутреннего туризма связано не столько с международной обстановкой, сколько с емкостью рынка, нынешнее число туристов является вызовом, заявил RTVI глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

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