Депутат Тарбаев назвал вызовом низкий турпоток иностранцев в Россию

Замедление роста в сфере внутреннего туризма связано не столько с международной обстановкой, сколько с емкостью рынка, нынешнее число туристов является вызовом, заявил RTVI глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.
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