Тагир Уланбеков про Асу Алмабаева: «Он хорошо идет, смотрел его прошлый бой»

На пресс-конференции после боя Тагир Уланбеков ответил на вопрос о перспективах казахстанских спортсменов Асу Алмабаева и Азата Максума в его весовой категории: «Что могу сказать по Алмабаеву и Максуму? Очень хорошо идут.