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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тагир Уланбеков про Асу Алмабаева: «Он хорошо идет, смотрел его прошлый бой»

На пресс-конференции после боя Тагир Уланбеков ответил на вопрос о  перспективах казахстанских спортсменов Асу Алмабаева и Азата Максума в его весовой категории: «Что могу сказать по Алмабаеву и Максуму? Очень хорошо идут.

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