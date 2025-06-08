На днях произошёл большой скандал - схиигумен Гавриил в одной из своих проповедей сказал "об опасностях развития экстремисткого исламизма, в том числе об угрозе физической безопасности людей".
Русская история учит нас делать совсем другие выводы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
За язык русский и за веру православную - основу Святой Руси - стоим. Чужую веру никогда не оскорбляли. А вот чуждое засилье стерпеть недопустимо ни под каким лицемерным соусом!
Ответить
11 час.
л
людмила
Схиигумен Гавриил пострадал за правду.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии