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Иркутск Сегодня

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В лесу под Иркутском обнаружили незаконные подключенные к опоре ЛЭП майнинг-фермы

В Иркутском районе полицейские проводят проверку по факту незаконного подключения оборудования для майнинга криптовалюты к электросетям.

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