«Украина.ру»: на Украине началась паника из-за возможного удара Ирана

В украинских СМИ наблюдается паника после данных о том, что Иран якобы готовится к применению трех баллистических ракет средней дальности по Украине в ответ на удар по иранскому судну, пишет Telegram-канал «Украина.
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