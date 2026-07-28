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Аргументы и Факты

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«Украина.ру»: на Украине началась паника из-за возможного удара Ирана

«Украина.ру»: на Украине началась паника из-за возможного удара Ирана

В украинских СМИ наблюдается паника после данных о том, что Иран якобы готовится к применению трех баллистических ракет средней дальности по Украине в ответ на удар по иранскому судну, пишет Telegram-канал «Украина.

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