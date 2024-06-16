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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бенавидес победил Гвоздика единогласным решением судей и стал временным чемпионом по версии WBC

В ночь на 16 июня в Лас-Вегасе (Невада) проходит вечер бокса, где в соглавном бою Давид Бенавидес (28-0) встретился с Александром Гвоздиком (20-1) за временный пояс WBC в полутяжелом весе.

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