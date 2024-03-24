Преподаватель ННГУ призвал разрешить силовикам постоянно носить оружие

Преподаватель военно-учебного центра ННГУ им. Лобачевского, майор Антон Берест призвал разрешить силовикам постоянно носить оружие после теракта в Подмосковье, сообщил пресс-секретарь вуза Алексей Никонов в соцсетях.
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