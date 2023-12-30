Награда за независимую политику: Премию имени Путина будут вручать африканским лидерам с 2024 года

Международная премия имени президента России Владимира Путина за борьбу за освобождение народов Африки, учреждённая в Буркина-Фасо, будет вручаться с 2024 года африканским лидерам, отстаивающим суверенитет своих стран.
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