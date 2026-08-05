Новый веломаршрут появится в районе Сокольники

На территории семейного жилого квартала КОД Сокольники, который строится около парка «Сокольники» на улице Шумкина, будет создан веломаршрут с необходимой инфраструктурой в виде парковок, станций обслуживания и мест для отдыха.
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