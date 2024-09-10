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Русский Днепропетровск

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Развал фронта на Покровском направлении не следствие, а причина переброски лучших бригад укровермахта в Суджу

Сергей Климов 9 сентября 2024 г.   Действие первое В счастливом детстве, когда к сложной классической литературе школьная программа еще не подводила, интернета со списком нескольких тысяч категорий извращений не было, а советская цензура стойко обороняла нас от киношной гнили Запада, пропуская лишь красивую рекламную картинку, всех одноклассников пришиб показанный по ТВ французский трехсерийный телефильм «Человек который смеётся» (1971, режиссер Ж.

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