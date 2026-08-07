💡«Отключили дома свет, муж остался без котлет»: Помните 2015 год? Крым, блэкаут, а местная жительница Елена не унывала, а сочиняла стихи Казалось бы, это было 11 лет назад.
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💡«Отключили дома свет, муж остался без котлет»: Помните 2015 год? Крым, блэкаут, а местная жительница Елена не унывала, а сочиняла стихи Казалось бы, это было 11 лет назад.