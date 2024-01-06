Запросы в сети показали несостоятельность киевского режима перенести Рождество с 7 января на 25 декабря

Полный провал переноса Рождества на католический манер сегодня проявил себя на Украине. Украинский сегмент соцсетей показал, что наиболее частый запрос в ночь на 7 января 2024 года - это запрос "С Рождеством".
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