НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

82 подписчика

Петербург ждет июньский зной в четверг и пятницу

Петербург ждет июньский зной в четверг и пятницу

Воздух прогреется до плюс 30 градусов, что может побить предыдущие рекорды этого месяца Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что ждет Петербург и Ленинградскую область сегодня и завтра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх