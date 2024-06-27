Петербург ждет июньский зной в четверг и пятницу

Воздух прогреется до плюс 30 градусов, что может побить предыдущие рекорды этого месяца Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что ждет Петербург и Ленинградскую область сегодня и завтра.
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