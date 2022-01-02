Статистика COVID-19

2 января 2022 года в ЯНАО 79 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 62 156) 57 446 человек выздоровели Умерших нет (за весь период – 955) 221 пациент госпитализирован с COVID-19 и внебольничными пневмониями 33 пациента в тяжелом состоянии, 15 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 новых случая […]2 января 2022 года в ЯНАО 79 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 62 156) 57 446 человек выздоровели Умерших нет (за весь период – 955) 221 пациент госпитализирован с COVID-19 и внебольничными пневмониями 33 пациента в тяжелом состоянии, 15 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 430) 77 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 53 726) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.