Омского вице-мэра Книса подозревают в прогулках за счет УФСИН на служебном катере. По предварительной информации, он больше двух лет тайно катался на рабочем судне.
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Омского вице-мэра Книса подозревают в прогулках за счет УФСИН на служебном катере. По предварительной информации, он больше двух лет тайно катался на рабочем судне.