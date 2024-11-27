Индекс страха и жадности на границе перекупленности

Пятый день снижения индекса Crypto Fear & Greed Index привел индикатор на уровень 75 пунктов. Это число имеет “техническое значение”, учитывая тот факт, что этот индекс страха и жадности криптовалютных инвесторов работает по принципу осциллятора.
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