Состояние певца Андрея Губина резко ухудшилось

Его возвращение на сцену откладывается Состояние Андрея Губина резко ухудшилось. В интервью с Mash музыкант сообщил, что у него постоянно болит лицо и тело, поэтому его долгожданное возвращение на сцену откладывается.
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