Захарова предложила США «поднять настроение» перед переговорами с РФ

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на слова американского чиновника о «неоптимистичном» настрое Вашингтона в преддверии переговоров с Москвой, предложив ему чем-нибудь поднять настроение.
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на слова американского чиновника о «неоптимистичном» настрое Вашингтона в преддверии переговоров с Москвой, предложив ему чем-нибудь поднять настроение.
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