«Железная леди Европы» Как дочь советского чиновника стала главным дипломатом Евросоюза и почему она не любит Россию?

СЗ

Светлана Зуева

Если б вы только знали,как ее не любят сами эстохи...самовлюбленная дура залезла с помощью папашки на эту должность и возомнила себя богом....а мозги,как были куриные,так и остались! Но эстохи малость тормоза,никогда не будут бастовать,зная,что это ни к чему не приведет.