В воскресенье, 1 декабря, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас официально заняла пост верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этой должности Жозепа Борреля.
«Железная леди Европы» Как дочь советского чиновника стала главным дипломатом Евросоюза и почему она не любит Россию?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Если б вы только знали,как ее не любят сами эстохи...самовлюбленная дура залезла с помощью папашки на эту должность и возомнила себя богом....а мозги,как были куриные,так и остались! Но эстохи малость тормоза,никогда не будут бастовать,зная,что это ни к чему не приведет.
Ответить
10 час.
СМ
Сергей Медведев
Я служил с ними,правда,один год.Они русскоговорящих презирали,считали нас голью перекатной,а себя Европой.И друг с другом бакланили на своём куратском языке.Нашим русскоговорящим солдатам это не нравилось,при случае этих недоделанных мы ставили на место.Мы их называли куратами.Что в переводе значит чёрт.Иного отношения они не заслужили.
Ответить
9 час.
Светлана Арт
Это не нелюбовь к России) это зависть ко всем русским!
Ответить
9 час.
Свежие комментарии