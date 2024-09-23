«Подумать о мире»: Макрон призвал Европу «переосмыслить» отношения с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон неожиданно призвал учесть географическую реальность Европы, которая не ограничивается ни ЕС, ни НАТО, подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить отношения с Россией.
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