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Русская весна

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  • саша дмитренко
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«Подумать о мире»: Макрон призвал Европу «переосмыслить» отношения с Россией

«Подумать о мире»: Макрон призвал Европу «переосмыслить» отношения с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон неожиданно призвал учесть географическую реальность Европы, которая не ограничивается ни ЕС, ни НАТО, подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить отношения с Россией.

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