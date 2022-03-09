Месси 7 лет подряд не выходит в финал ЛЧ. Второй сезон подряд он вылетает в 1/8 финала

Лионель Месси не выходит в финал Лиги чемпионов 7 лет подряд. Сегодня «ПСЖ» уступил «Реалу» (1:3) и вылетел из турнира на стадии 1/8 финала.

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