Дом Памяти на Байкале открыт в Кабанском районе Бурятии

В с. Дубинино Кабанского района Бурятии состоялось открытие Дома Памяти на Байкале. Мемориал посвящен памяти 322 офицеров подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД России, погибших в драматический период истории страны – с 1988 по 2008 годы, до конца исполнив свой служебный долг.
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