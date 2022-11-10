Дом Памяти на Байкале открыт в Кабанском районе Бурятии

В с. Дубинино Кабанского района Бурятии состоялось открытие Дома Памяти на Байкале. Мемориал посвящен памяти 322 офицеров подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД России, погибших в драматический период истории страны – с 1988 по 2008 годы, до конца исполнив свой служебный долг.