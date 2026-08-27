360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Мощи Спиридона Тримифунтского доставят в Санкт-Петербург вечером 27 августа

Мощи Спиридона Тримифунтского доставят в Санкт-Петербург вечером 27 августа

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского доставят в Санкт-Петербург вечером 27 августа. Ковчег встретят в Казанском кафедральном соборе, где верующие смогут поклониться святыне в течение четырех дней, сообщила пресс-служба РПЦ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии