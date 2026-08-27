Мощи Спиридона Тримифунтского доставят в Санкт-Петербург вечером 27 августа

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского доставят в Санкт-Петербург вечером 27 августа. Ковчег встретят в Казанском кафедральном соборе, где верующие смогут поклониться святыне в течение четырех дней, сообщила пресс-служба РПЦ.
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