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Связи с РФ имеют стратегическое значение для здравоохранения Киргизии — МЗ

Связи с РФ имеют стратегическое значение для здравоохранения Киргизии — МЗ

Сотрудничество с ведущими медицинскими центрами и укрепление связей с Россией имеет стратегическое значение для развития здравоохранения Киргизии, заявил глава минздрава республики Алымкадыр Бейшеналиев, 11 декабря сообщает пресс-служба ведомства По данным пресс-службы, ранее глава делегации Киргизии принял участие в заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ в Санкт-Петербурге.

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