В Сомали ликвидировали главу разведки терроризирующей регион группировки "Аш-Шабаб"

Глава разведки террористической группировки "Аш-Шабаб" Абдуллахи Хаши Лабаджир, известный как Ихлас, был нейтрализован в ходе авиаудара в районе Джилиб.
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