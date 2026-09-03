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Рязанские новости

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Опубликованы доходы ещё нескольких кандидатов в Госдуму по одномандатным округам Рязанской области

Опубликованы доходы ещё нескольких кандидатов в Госдуму по одномандатным округам Рязанской области

После публикации сведений о доходах кандидатов, выдвинутых по федеральным спискам, стали известны данные еще о восьми претендентах на места в Госдуме, которые баллотируются по одномандатным округам номер 157 и номер 158 в Рязанской области.

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