Байден сообщил, что у него не было ухудшения когнитивных функций

Влад Владимиров

Подобные придурковатые чудики, как этот маразматик Байден, никогда свои подобные заболевание психики, увы, не признают... В силу возрастных личных отклонений мозг у таких довольно тривиальный... Врачи таким фрикам положительных прогнозов, увы, не дают...