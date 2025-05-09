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Байден сообщил, что у него не было ухудшения когнитивных функций

Байден сообщил, что у него не было ухудшения когнитивных функций

Экс-президент США Джо Байден опроверг все обвинения в том, что у него наблюдались нарушения когнитивных функций.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Подобные придурковатые чудики, как этот маразматик Байден, никогда свои подобные заболевание психики, увы, не признают... В силу возрастных личных отклонений мозг у таких довольно тривиальный... Врачи таким фрикам положительных прогнозов, увы, не дают...
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14 час.
александр александров
Склероз маразму не помеха..)))
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11 час.
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