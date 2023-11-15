Huawei откажется от Android. Собственная ОС будет не совместима

Huawei готовится выпустить новую версию HarmonyOS, отказавшись от поддержки Android-приложенийКомпания Huawei готовится представить обновленную версию операционной системы HarmonyOS, что знаменует собой значительный отход от прежней архитектуры на базе Android.
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