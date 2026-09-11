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Politico: ЕВС отказал Казахстану в участии в Евровидении

Politico: ЕВС отказал Казахстану в участии в Евровидении

Казахстан не допустили к участию в музыкальном конкурсе Евровидение. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник в Европейском вещательном союзе (ЕВС).

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