Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент России Владимир Путин 8 Марта поздравил россиянок с Международным женским днем.Президент отметил, что женщины успевают всё: окружают заботой детей и добиваются потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности и вдохновляют мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками.