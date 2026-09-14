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Регионы России

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Peacock представил трейлер сериала «Хрустальное озеро» — приквела франшизы «Пятница, 13-е»

Peacock представил трейлер сериала «Хрустальное озеро» — приквела франшизы «Пятница, 13-е»

Стриминговый сервис Peacock выпустил первый полный трейлер сериала «Хрустальное озеро», который станет приквелом знаменитой хоррор-франшизы «Пятница, 13-е».

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