Сотрудники Госавтоинспекции в Ижевске спасли мужчину в загоревшемся доме

Ижевск. Удмуртия. Главное управление МЧС России по Удмуртии выразило благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за оперативные действия по обнаружению и ликвидации пожара, который мог привести к гибели человека.
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