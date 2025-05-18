Современная медицина для каждого: как государство совершенствует систему первичной помощи в России Ирина ВальковаНа расширенной коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации премьер-министр Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления государственной политики в сфере здравоохранения на ближайшие годы.
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