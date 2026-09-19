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«Тимур и его команда»: как сложились судьбы детей-актеров, которые стали кумирами сотен тысяч пионеров

«Тимур и его команда»: как сложились судьбы детей-актеров, которые стали кумирами сотен тысяч пионеров

В 1940 году на экраны вышел фильм «Тимур и его команда», ставший культовым для советских детей. Его популярность и влияние были очень масштабными: в СССР развернулось целое тимуровское движение.

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