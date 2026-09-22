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Chinese County Orders Lawyers To Get Government Approval Before Defending Criminal Charges

Chinese County Orders Lawyers To Get Government Approval Before Defending Criminal Charges

Chinese County Orders Lawyers To Get Government Approval Before Defending Criminal Charges Authored by Michael Zhuang via The Epoch Times, A county justice bureau in southwestern China has ordered local law firms to report cases related to the government's "anti-organized crime" campaign and obtain official approval before lawyers can argue that a defendant's alleged offense should be classified differently.

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