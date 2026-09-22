Chinese County Orders Lawyers To Get Government Approval Before Defending Criminal Charges Authored by Michael Zhuang via The Epoch Times, A county justice bureau in southwestern China has ordered local law firms to report cases related to the government's "anti-organized crime" campaign and obtain official approval before lawyers can argue that a defendant's alleged offense should be classified differently.
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