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Москва утвердила реорганизацию промзоны на востоке города

Москва утвердила реорганизацию промзоны на востоке города

Помимо застройки, проект включает реконструкцию прилегающих дорог, строительство улиц местного значения и организацию новых маршрутов транспорта Утверждена застройка 23,99 га части территории промышленной зоны «Соколиная Гора» в Восточном округе Москвы.

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