Как подобрать слова на камень: личный опыт выбора эпитафии для любимой женщины

Когда уходит самый родной человек, мир вокруг замирает, а внутри поселяется звенящая пустота. В эти дни сложно думать о формальностях, но наступает момент, когда нужно решить, какими словами мы проводим ее в вечность.
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