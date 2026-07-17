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ТАСС

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Финский военкор Хейсканен призвал Стубба отказаться от антироссийского курса

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Финский военкор Кости Хейсканен призвал президента Финляндии Александера Стубба к отказу от антироссийского курса, а финских политиков - посетить Донбасс и Новороссию и увидеть своими глазами преступления ВСУ в отношении мирных жителей.

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