МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Финский военкор Кости Хейсканен призвал президента Финляндии Александера Стубба к отказу от антироссийского курса, а финских политиков - посетить Донбасс и Новороссию и увидеть своими глазами преступления ВСУ в отношении мирных жителей.
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