Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Срна о 100 млн евро за Мудрика: «В Европе к украинцам относятся не с таким уважением, как к бразильцам. Теперь футбольный мир будет смотреть на них иначе»

Срна о 100 млн евро за Мудрика: «В Европе к украинцам относятся не с таким уважением, как к бразильцам. Теперь футбольный мир будет смотреть на них иначе»

Дарио Срна уверен, что трансфер Михаила Мудрика изменит отношение к украинским игрокам. «Шахтер» продал вингера «Челси» за 70+30 млн евро в январе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх