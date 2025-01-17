Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +4°, пасмурно• Севастополь: +6°, дождь• Ялта: +7°, дождь• Алушта: +7°, дождь• Евпатория: +5°, дождь• Саки: +5°, пасмурно• Бахчисарай: +4°, дождь• Джанкой: +3°, дождь• Судак: +6°, дождь• Феодосия: +6°, дождь• Керчь: +4°, д.
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