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Воронежские новости

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Сверток с мефедроном выпал прямо у рамки: пассажирку задержали на вокзале Воронежа

Сверток с мефедроном выпал прямо у рамки: пассажирку задержали на вокзале Воронежа

Обычный досмотр на железнодорожном вокзале Воронежа неожиданно закончился задержанием 18-летней жительницы Тулы.

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