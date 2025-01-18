На улицах Петрозаводска дежурят усиленные наряды ДПС – идет проверка

Рейд на Древлянке: в Петрозаводске проверяют соблюдение правил перевозки детей Сегодня на Древлянке в Петрозаводске автоинспекторы проводят рейд, целью которого является проверка соблюдения правил перевозки детей в личных автомобилях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии