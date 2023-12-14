Reuters: Экс-агента ФБР Макгонигала приговорили к 4 годам за работу на Дерипаску

Экс-агента Федерального бюро расследований (ФБР) Чарльза Макгонигала приговорили к четырем годам за работу на российского бизнесмена Олега Дерипаску, которому тот должен был помочь обойти антироссийские санкции США.
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