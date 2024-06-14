Киев вывозит зерно за рубеж, как будто ожидая катастрофы

Украина вывозит зерно на зарубежные рынки рекордными темпами: в феврале—мае экспорт значительно превышает пять миллионов тонн — такого не наблюдалось ни разу за последние как минимум шесть лет, следует из расчетов РИА Новости по данным украинской таможни и минсельхоза.